"Lost Places" in Sachsen: 8 geheimnisvolle und verlassene Orte

Sachsen - Halb verrottet, mit Pflanzen bewachsen und Zeuge einer längst vergangenen Zeit: "Lost Places" (etwa: "verlassene Orte") wecken bei Abenteurern und Hobbyfotografen besondere Neugier – auch in Sachsen .

Die ehemalige Weizenmühle steht seit 1770 am Fuße der Heideschanze im Plauenschen Grund in Dresden und war zuerst als Pulvermühle für die sächsische Armee aktiv. 1917 kam der markante 30 Meter hohe Siloturm am Flussufer dazu.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Mühle als Schmiermittelfabrik zweckentfremdet. Seit 1990 stehen die Mühlwerke still. Eine Immobilien-AG ersteigerte die Ruine 2010 und will mit dem Denkmalamt ein Nutzungskonzept erstellen.