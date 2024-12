Luchse wieder da! Tierpark Eilenburg hat sein Wappentier zurück

Zwei Jahre lang musste der Tierpark Eilenburg zuletzt ohne sein Wappentier, den Luchs, auskommen. Am Donnerstag sind nun Malou und Ilvy eingezogen. © Lutz Brose

Am Donnerstag trafen zwei Luchse namens Malou und Ilvy in der Muldestadt ein. Die Geschwister wurden im Mai dieses Jahres im Wildpark "Schwarze Berge" in der Nähe von Hamburg geboren.

Nordisch kühl zeigten sich die Pinselohren schon beim Verlassen der Transportkiste. Ohne jegliche Scheu und selbstbewusst, aber auf leisen Sohlen erkundeten die Luchse sofort ihr neues Gehege, das zuvor extra dafür grundlegend erneuert und deutlich vergrößert worden ist.

Weil sich die Tiere ausgesprochen entspannt zeigen, hat sich das Team um Tierpark-Chefin Carolin Otto dazu entschieden, die Luchse schon am Freitag der Öffentlichkeit zu zeigen.

Malou und Ilvy folgen dem Luchs Tabs, der im Tierpark Eilenburg ein biblisches Alter von 20 Jahren erreichte. Obwohl der Tierpark zwei Jahre ohne sein Wappentier auskommen musste, hielten Tierpaten ihre Treue zum Luchs aufrecht.