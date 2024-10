Maßnahme zur Krisenvorsorge: Sachsen will ins Wasser investieren!

Dresden - Wasser auf die Mühlen der Kommunen: Der Freistaat fördert ab sofort Investitionen in die Wasserwirtschaft. Das ist nicht ganz neu - und geht auch nicht ohne Bedingungen.

Geld fließt auch, wenn die Maßnahme der Not- und Krisenvorsorge der öffentlichen Wasserversorgung dient.

Und so funktioniert die Förderung: Für Maßnahmen zur Not- und Krisenvorsorge gibt's bis zu 50 Prozent, für die anderen Bereiche bis zu 30 Prozent. Nur Chemnitz, Leipzig und Dresden kommen schlechter weg (Förderquote: 10 Prozent), da in Großstädten die Kosten auf deutlich mehr Einwohner umgelegt werden können.