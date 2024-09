Landwirtschaft statt Politik: Landtagspräsident Matthias Rößler macht Schluss!

Dresden - Mit der Entscheidung, nicht wieder zur Landtagswahl anzutreten, endet für Matthias Rößler (69, CDU ) nach mehr als 30 Jahren, nach Wahlerfolgen in Serie, ministerieller Verantwortung und drei Amtsperioden als Landtagspräsident eine beeindruckende politische Karriere. Woran er sich am liebsten erinnert und wie er die Zeit danach verbringen will, erzählt er im TAG24-Interview.

Landtagspräsident Matthias Rößler (69, CDU) hat voraussichtlich am 1. Oktober seinen letzten offiziellen Arbeitstag. In allen Ehren verabschiedet wurde er bereits. Aber bis zur Konstituierung des neuen Landtags ist er noch im Amt. © Eric Münch

TAG24: Was werden Sie im Ruhestand am meisten vermissen?



Matthias Rößler: Ich bin ja sehr kulturaffin und habe beispielsweise das Musikfest Erzgebirge ganz entscheidend mit aus der Taufe gehoben. Deshalb wird mir sicherlich die enge Einbindung in unsere wunderbare Kunst- und Kulturlandschaft sehr fehlen.

TAG24: Lassen Sie uns teilhaben: Was ist Ihre schönste Erinnerung aus all den Jahren?

Rößler: Ich habe das Glück gehabt, in einer historisch bedeutsamen Zeit in die Politik gekommen zu sein. Und ich erinnere mich gern an die Gründungsstunde des Freistaats am 3. Oktober 1990. Das war ein ganz besonderes Ereignis, zumal Sachsen ja aus der Kraft der runden Tische heraus entstanden ist.