Mehr als 155 Millionen Euro! Satte Investitionen in Sachsens Autobahnen

Zu den größten Vorhaben gehören der Lückenschluss beim Neubau der A72 zur A38 bei Leipzig.

Allein in den letzten 8,1 Kilometer langen Abschnitt fließen in diesem Jahr etwa 36,5 Millionen Euro, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch in Chemnitz informierte. Ab Spätsommer soll der Verkehr dort zunächst auf einer Fahrspur je Richtung rollen.

Zu den größeren Vorhaben gehören außerdem mehrere Bauprojekte auf der A4.

So wird die Fahrbahn zwischen Chemnitz-Ost und Hainichen auf einer Länge von 8,3 Kilometern erneuert. Zwischen Wilsdruff und Dresden-Neustadt sind Sanierungen in beide Richtungen geplant.

Auch stehen vorbereitende Arbeiten für die Ertüchtigung des Tunnels Königshainer Berge an.