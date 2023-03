Mehr als 70 Millionen Euro: Sachsen investiert in Sozialarbeit an Schulen

Nach den schweren Corona-Jahren brauchen viele Schulkinder Unterstützung. © Inga Kjer/dpa

"Schulen sind soziale Orte. Und die gilt es zu stärken, zum Wohl der Kinder und Jugendlichen und ihrer psychischen Gesundheit", sagt Gesundheitsministerin Petra Köpping (64, SPD).

Kultusminister Christian Piwarz (47, CDU) erklärt: "Lernrückstände sind aufholbar. Das ist bei den psychosozialen Folgen ungleich schwerer möglich. Ich bin darum sehr dankbar, dass wir mehr Geld für die Schulsozialarbeit zur Verfügung haben."

Tatsächlich stehen 73,2 Millionen Euro im aktuellen Doppelhaushalt bereit. Schulsozialarbeit gibt es gegenwärtig an allen staatlichen Oberschulen, an der Mehrzahl der Oberschulen in freier Trägerschaft, an 81 der 157 Förderschulen, an 156 Grundschulen (von insgesamt 843) und an 63 Gymnasien (von insgesamt 174).

Piwarz betonte, dass präventive Maßnahmen an den Schulen ausgebaut werden, um die Früherkennung von psychischen Problemlagen bei Schülern und das allgemeine Bewusstsein für die psychische Gesundheit zu stärken.

Er kündigte an, dass die Zahl der Schulpsychologen von derzeit 58 auf 109 fast verdoppelt wird.