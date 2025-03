Minister plant neue Gründerzeit in Sachsen

Langfristig müsse man die Frage beantworten, was künftig die Strukturen der Wertschöpfung in Sachsen seien. Wissenschaft sei dabei wie eine Lebensversicherung.

Das Ziel müsse darin bestehen, an der Weltspitze dranzubleiben und Innovationen zu erzeugen, die in Wertschöpfung umschlagen können. Das habe nicht nur etwas mit Geld zu tun, sondern mit Strukturen, Flexibilität und Möglichkeiten einer Ausgründung, so der Minister.

Laut Gemkow sollen Hochschulen noch besser in die Lage kommen, sich selbst an Firmen zu beteiligen oder eine Ausgründung zu unterstützen. Dieser Prozess soll in den kommenden Monaten deutlich an Fahrt gewinnen.

Gemkow: "Wir haben eine exzellente und breite Forschungslandschaft, in der viel Wissen entsteht. Es darf nicht ungenutzt bleiben."