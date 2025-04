Diese sächsischen Attraktionen starten in die Saison

Lichtenstein - Mal eben ein Weltwunder wieder aufbauen oder vom Schmutz der Zeit befreien? In der Miniwelt Lichtenstein (Landkreis Zwickau) heißen solche Mammutprojekte Frühjahrsputz. Damit der Landschaftspark mit dem Saisonstart am Dienstag wieder strahlt, waren viele Hände fleißig. Auch der Sonnenlandpark Lichtenau startet in die Saison.