Mit DDR-Kennzeichen unterwegs: Honeckers Volvo-Limousine in Görlitz gesichtet

Görlitz - Na was haben wir denn da? Mitten zur Osterzeit funkelt eine kantige Volvo-Limousine in der Görlitzer Dr.-Friedrichs-Straße! Und es ist nicht irgendein Gefährt.

Der Volvo 264 TE (hier in Görlitz) wurde zwischen 1974 und 1984 produziert. © Matthias Wehnert

Denn in den 1970er-Jahren diente das fünf Meter lange Ungetüm als "Paradepferd" von DDR-Staatschef Erich Honecker!

Der Mann hatte eine Schwäche für luxuriöse Autos. Dabei entsprach der Volvo genau den Bedürfnissen des gebürtigen Saarländers, der zwischen 1971 und 1989 die Geschicke der DDR lenkte.

Das Auto verfügt über Klimaanlage, elektrische Fensterheber, das Interieur in Edelvelours: Für die damaligen Verhältnisse im Osten bot der Volvo 264 TE einen Komfort der Extraklasse.

Ergab sich auf den holprigen Straßen der DDR mal die Gelegenheit, so konnte der Fahrer des Sechszylinders mit bis zu 185 km/h über die Piste heizen.

Honecker selbst blieb bei dem Fahrspaß aber außen vor. Er besaß wohl keinen Führerschein.

Nach TAG24-Informationen wurde eben jenes Fahrzeug gleich mehrmals in Görlitz gesichtet. Dieselbe Limousine nahm auch an der vergangenen Rallye "Elbflorenz" teil. Der Eigentümer, womöglich Ex-"Wetten, dass...?!"-Moderator Wolfgang Lippert (71), ist an der Autofront mit einem DDR-Kennzeichen unterwegs.

Ein Sprecher der Polizei Görlitz dazu: "Laut Straßenverkehrsordnung ist eigentlich die Nutzung des regulären Kennzeichens vorgesehen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass das Schild erkennbar ist."