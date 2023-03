Mit eisernem Willen durchs weite Weiß: Gelähmter Ex-Bergsteiger erfüllt sich seinen Traum

Pirna - Veit Riffer (54) nahm als Bergsteiger in der Sächsischen Schweiz gern Herausforderungen an. Ein Kletterunfall stoppte 1999 seine Kraxel-Karriere. Seither ist der Pirnaer querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Seinen Tatendrang und Lebenshunger bremst das nicht.

Der Wasalauf führt die Sportler durch die schwedische Landschaft Dalarna auf dem Vasaloppsleden. © IMAGO/TT

Er tourt mit dem Handbike Alpenpässe hinauf. Sein Traum als Wintersportler erfüllte sich am vergangenen Montag: Der Informatiker nahm in Schweden an einem Wettbewerb des legendären Wasalaufes teil - mit Unterstützung von zwei Freunden im Gespann.

Diese Tour im hohen Norden und das 90-Kilometer-Rennen wird das Trio bestimmt ein Leben lang nicht vergessen.

"Es ist wohl der Traum jedes ambitionierten Ski-Langläufers, einmal beim Wasalauf zu starten. Ich habe selbst viele Jahre mit einer Teilnahme geliebäugelt. Allein die Tatsache, dass das Rennen eine Massenveranstaltung ist, schreckte mich bis dato ab. Als Veit im Herbst vergangenen Jahres sagte, dass er dort 2023 antreten möchte, war ich sofort Feuer und Flamme", erzählt Carsten Kretzschmar (50).

Der Dresdner ist mit Veit Riffer und Christiane Grammlich (49) befreundet. Die aktiven ehrenamtlichen Bergretter und ihr Bergwacht-Ex-Kollege gehen gemeinsam seit drei Jahren im Winter in die Ski-Spur.