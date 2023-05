Mit Motorrad durch Ort gerast! Polizei sucht Verkehrsrowdy

Augustusburg - Diese Raser-Aktion hätte schnell mit einem tragischen Unfall enden können: Ein Motorradfahrer raste am gestrigen Montag mit irrer Geschwindigkeit durch Augustusburg im Landkreis Mittelsachsen . Nun sucht die Polizei den Verkehrsrowdy.

Die Polizei sucht einen Motorradfahrer, der mit irrer Geschwindigkeit durch Augustusburg donnerte. (Symbolbild) © 123rf/maxpayne222

Ein Streifenpolizist bemerkte gegen 16.15 Uhr auf der Friedensstraße im Augustusburger Ortsteil Erdmannsdorf zwei Motorräder. Eines der Bikes wies einen sehr lauten Geräuschpegel auf.

Demzufolge folgte der Beamte dem Motorradfahrer. Dabei fiel ihm auf, dass einer der Biker mit irrer Geschwindigkeit durch Erdmannsdorf donnerte und dabei mehrere Autos überholte.

"Der Beamte schaltete daraufhin sein Blaulicht und Martinshorn ein und setzte zur Verfolgung der grünen Rennmaschine in Richtung Chemnitz an", so ein Polizeisprecher.

Da er das Motorrad wenig später aus den Augen verloren hatte, befragte er auf der Chemnitzer Straße zwei weitere Biker. "Diese sagten ihm, dass der Verkehrsrowdy sie in einer Kurve überholt hatte und weiter in Richtung Chemnitz gefahren war."

Auch ein weiterer Biker, der in Chemnitz auf der Augustusburger Straße befragt wurde, gab an, von dem grünen Motorrad überholt worden zu sein. "Ob der Unbekannte dann weiterfuhr oder auf den Südring abgebogen war, konnte er nicht sagen", heißt es abschließend von der Polizei.