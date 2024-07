Mittelsachsens Landrat Dirk Neubauer gibt auf: "Weil zu viele den Mund halten"

Nach zwei Jahren als Landrat in Mittelsachsen wirft Dirk Neubauer das Handtuch. In einem Livestream erklärte er seine Beweggründe zu dieser Entscheidung.

Von Sarah Fuchs

Freiberg - Vor zwei Jahren übernahm Dirk Neubauer (53, parteilos) das Amt des Landrats Mittelsachsen. Nun kündigt er in einem Beitrag des MDR-Magazins "Fakt" seinen Rücktritt an. Wie geht es also bei dem 53-Jährigen jetzt weiter?

Dirk Neubauer sprach im Januar 2024 auf einer Anti-AfD-Demo in Freiberg. Seitdem gibt es zahlreiche Kundgebungen und Drohungen gegen den Landrat. © Maik Börner In dem Beitrag, der am heutigen Dienstagabend in der ARD ausgestrahlt wird, spricht Neubauer mit Reporter Felix Seibert-Daiker (41) über die Bürokratie und Überregulierung in Deutschland. Dabei wird er sehr deutlich: "Ich kann den Irrsinn nicht aushalten." Und erklärt, es sei nicht seine persönliche Sicherheit, die ihn ans Aufhören denken lässt, sondern die Grenzen, an die er in der Kreis- und Kommunalpolitik stößt: "Ich glaube, dass es außerhalb des Systems, also von außerhalb einzuwirken, tatsächlich effizienter ist." Erst vor einer Woche gab Mittelsachsens Landrat bekannt, dass er aus Hohenfichte, einem Ortsteil von Leubsdorf, weggezogen sei. Grund seien mehrere Drohungen und Kundgebungen der rechtsextremen "Freien Sachsen" in seinem Wohnort, die sich gegen den Landrat richteten. Im Februar wurde sogar das Wohnhaus von Neubauer belagert. Sachsen Leck dich high? Bei diesem Eisverkäufer kommt Cannabis in die Tüte Auf die Frage des Reporters, ob er aufhören wird, antwortet Neubauer: "Ich glaube, ich höre auf." Doch was bedeutet das? Knickt er mitten in seiner Amtszeit ein oder bleibt er noch regulär bis 2029 im Amt?

So geht es in Freiberg weiter