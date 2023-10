Mittweida: Glasflaschen-Attacke in Studentenclub! Zwei Männer müssen ins Krankenhaus

Die Polizei ermittelt nach einer Glasflaschen-Attacke im Studentenclub Mittweida. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Am späten Donnerstagabend gerieten zwei Männer (18, 24) in der Lokalität in der Straße "Am Schwanenteich" in Streit. Gegen 23.35 Uhr eskalierte der Zoff: Dabei schlug der 24-Jährige den 18-Jährigen mit einer Glasflasche.

Daraufhin ging ein Club-Besucher (21) dazwischen und verletzte wiederum den 24-Jährigen. Sowohl der 24-Jährige als auch der 18-Jährige kamen anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus.

"Die drei Beteiligten haben die deutsche Staatsbürgerschaft", so eine Polizeisprecherin.