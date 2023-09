Mittweida: Rentner (74) zieht Hose vor Kind runter

Mittweida - Widerlich! Ein Mann (74) soll vor einem Kind in Mittweida ( Landkreis Mittelsachsen ) seine Hose runtergezogen haben.

Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen Mann (74), der vor einem Kind in Mittweida seine Hose runtergezogen haben soll. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Der Vorfall ereignete sich am heutigen Dienstagmorgen. Gegen 7.50 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei: Ein Mann habe am Markt seine Hose heruntergezogen, als gerade ein anderer Mann mit seinem Kind an ihm vorbeilief.

Schnell machte die Polizei den Täter, einen 74-jährigen Deutschen, ausfindig. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Unterdessen sucht die Polizei nach dem Mann, der mit seinem Kind unterwegs war und von dem 74-Jährigen belästigt wurde.