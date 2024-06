MP Kretschmer im Wahlkampf-Modus: Eigene Grenzpolizei für Sachsen gefordert!

Löbau - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) hat parteiübergreifendes Handeln in zentralen Fragen angemahnt und eine eigene Grenzpolizei für Sachsen ins Spiel gebracht. "Es ist Zeit zu handeln. Bei einigen wenigen zentralen Fragen, die dieses Land wirklich aufwühlen, muss Deutschland jetzt zu Lösungen kommen - zu parteiübergreifenden großen Lösungen", sagte er am Samstag auf einem Parteitag der sächsischen Union in Löbau und nannte als Beispiel die Migration und die Energiepolitik.