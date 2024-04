Müll-Horror! TAG24 begleitet zwei Saubermänner auf Sachsens Straßen

Döbeln - Pfui, was andere so alles wegschmeißen ... Und das mit kühnem Schwung - hui - einfach frech aus dem Autofenster hinaus! Sachsens Straßenränder und -gräben würden zu Müllhalden verkommen, wenn es nicht die achtbaren Heinzelmännchen der Straßen- und Autobahnmeistereien gäbe. Sie machen die Drecksarbeit für die Dreckspatzen der Piste. TAG24 hat zwei der Saubermänner der Straßen eine Schicht lang begleitet - kein Job, mit dem man tauschen möchte.

"Schließlich will niemand mit der bloßen Hand anfassen, was wir hier finden", sagt Jörg Herbst und zeigt auf klebrige Milchtüten, Scherben, Plastikabfälle, Kaffeebecher, Bockwurstpappen mit Restsenf und ausgelaufene Batterien.

Um halb sieben beginnt ihre Schicht am Autobahnzubringer auf der B175. Die Straßen-Saubermänner rücken mit Schippen, Müllgreifern und Arbeitshandschuhen an.

Den Drecknestern rechts und links der Chausseen rücken heute Jörg Herbst (60), Fahrer bei der Straßenaufsicht Döbeln, und Straßenwärter André Wolf (54) zu Leibe. Ihre Mission: eine Schicht lang Frühjahrsputz an den Asphaltpisten.

Der Ekel hat einen Namen und schimpft sich Mülllawine. Die rollt als Mischung aus lästigem Abfall und ekelerregendem Unrat auf die Straßenränder und in die Straßengräben.

Ein Portmonee mit Papieren zählte zu den wertvollsten Fundstücken der Döbelner Reinigungskommandos, Teppiche, Baumaterial, Holzbohlen und ein Hohlblockstein zu den größeren - und einmal sogar ein ausgebranntes Autowrack am alten Rastplatz am Töpelberg.

Unfassbar, was sein Müllgreifer alles zu fassen bekommt. "Wir haben auch schon ganze Wohnungseinrichtungen an Altmöbeln entdeckt, die als Sperrmüll eigentlich kostenlos abgeholt werden", ergänzt er.

Nur hundert Meter weiter im Straßengraben am Gewerbegebiet Döbeln-Ost werden die Fundstücke delikater.

Doch die Müllberge an Sachsens Straßen lassen sie nicht dazu kommen.

"Beim Abbiegen müssen die Trucker langsam fahren und in der Kurve sieht es keiner, wenn ihr Fäkalmüll durchs Fenster fliegt", redet sich Wolf den Frust von der Seele. Denn eigentlich haben die beiden ganz andere Aufgaben, müssen sich um den Baum- und Heckenverschnitt sowie die Grasmahd und das Säubern beschmierter Straßenschilder kümmern.

Eingetütet in Plastikbeuteln findet sich auch manches "große Geschäft". Die Drecksäcke werden zu Dreckschleudern und einfach aus dem Autofenster gefeuert. Beliebte Abwurfgebiete sind Kreuzungen.

Besonders perfide - sogenanntes "Trucker-Gold". Der drollige Spitzname soll die Ekelschwelle niedrig halten. Denn "Trucker-Gold" ist in Flaschen abgefüllte Notdurft vor allem von Lkw-Fahrern.

"Für die Entsorgung der wilden Ablagerungen sind Kosten in Höhe von rund 85.000 Euro entstanden."

"Insgesamt wurden bei uns im vergangenen Jahr rund 240 Anzeigen zu unzulässigen Abfallentsorgungen, Autowrackablagerungen, Verbrennungen und Bodenverunreinigungen bearbeitet", sagt Tina Knoßalla, Pressereferentin vom Landratsamt Mittelsachsen in Freiberg.

"Es gibt bestimmte Orte an der Straße, wenn wir da nicht sofort ersten Unrat beseitigen, entsteht schnell eine illegale Müllkippe", sagt Herbst. Nach fünf Minuten Sammeln heißt es dann: "Dieser Dreckfleck ist weg."

Schnapp für Schnapp geht's dem Müll an den Kragen: Mit Abfallgreifern wird Meter um Meter Unrat direkt neben der Straße aufgelesen. © Eric Münch

Schichtende in Döbeln. Die stinkende Fracht des Tages wird in der Meisterei in Abfallcontainer umgeladen - alles Restmüll!

"Es ist schließlich niemandem zuzumuten, den aufgesammelten Straßenabfall auch noch zu sortieren", erklärt Herbst. Der Job hinterlässt Spuren im Privatleben.

"Meine Kinder dürfen zum Beispiel im Auto nicht essen - auch keine Bonbons. Damit entsteht in meinem Fahrzeug gar nicht erst Müll", sagt Herbst streng.

In drei bis vier Wochen geht's für die beiden erneut auf Mülltour. Dann sieht alles wieder genau so aus, als wären Wolf und Herbst nie dagewesen. So lesen die bis zu vier zum Müllsammeln abgestellten Angestellten der Straßenmeisterei durchschnittlich elf Tonnen Müll pro Jahr auf. 5000 Euro kostet die fachgerechte Entsorgung.

Doch die Saubermänner erwischen immer nur die scheußlichen Hinterlassenschaften der Schmutzfinken, aber bislang keinen auf frischer Tat.