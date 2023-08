Mysteriöser Todesfall: Mann (23) kollabiert am Bahnhof und stirbt wenig später im Krankenhaus

Burgstädt - Schlimme Szenen spielten sich am gestrigen Sonntagabend am Bahnhof in Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen ) ab. Ein Mann (23) brach auf einem Bahnsteig zusammen, wenig später verstarb der 23-Jährige im Krankenhaus. Nun sucht die Polizei Zeugen zum mysteriösen Todesfall.

"Die Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus", heißt es von der Polizei. Doch die Ärzte konnten nichts mehr tun - der 23-Jährige verstarb wenig später in der Klinik.

Unterdessen sucht die Chemnitzer Polizei Zeugen, die den Mann am gestrigen Sonntagabend beobachtet haben. Konkret fragt die Polizei: Wer ist Sonntagabend aus der genannten Citybahn am Bahnhof in Burgstädt ausgestiegen und kann Hinweise zum Geschehen geben? Wer befand sich womöglich an der nahegelegenen Bushaltestelle und hat Beobachtungen gemacht?



Insbesondere sucht die Polizei zwei Männer, die kurz zuvor mit dem 23-Jährigen im Gespräch waren und ihn scheinbar kannten.

Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Nummer 0371/3873448 entgegen.