Nach der Sterbewelle durch Corona: Sachsen hat wieder weniger Tote

Dresden/Kamenz - Die Sterbezahlen in Sachsen sind im vergangenen Jahr zurückgegangen. Das war nach der Corona-Pandemie zu erwarten. Bundesweit sind die Fallzahlen jedoch weiter gestiegen.

Während der Pandemie stapelten sich die Särge bei den Bestattern und in den Krematorien, wie hier im Januar 2021 im Krematorium Görlitz. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Im Freistaat verstarben nach Angaben des Statistischen Landesamtes Kamenz 2022 insgesamt 60.066 Menschen. Das sind 4307 oder 6,7 Prozent weniger als 2021.

Fast 88 Prozent der Verstorbenen waren 65 Jahre und älter. Bemerkenswert: Die Quote liegt deutlich höher als im Vor-Corona-Jahr 2019 (54.946 Sterbefälle).



Im Gegensatz dazu stieg die Quote laut dem Statistischen Bundesamt deutschlandweit um 4,2 Prozent an (1.066.341 Sterbefälle). Mögliche Erklärung für beide Phänomene: Aufgrund des zunehmenden Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung rechnen die Statistiker bereits seit etwa 20 Jahren grundsätzlich mit einer jährlich steigenden Zahl der Sterbefälle.

Eine logische Ursache für den Rückgang 2022 in Sachsen mag darin liegen, dass während der Pandemie im Freistaat bereits mehr Menschen gestorben sind als in einem anderen Bundesland (16.304 Sterbefälle, Stand: 21.11.2022).