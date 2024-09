24.09.2024 06:13 560 Nach Hausbrand in Lichtenau: Ermittlungen dauern weiter an

Nach dem verheerenden Brand in einem Einfamilienhaus in Lichtenau am Wochenende dauern die Ermittlungen zur Identität des Toten sowie zur Brandursache an.

Von Robert Preuße

Lichtenau - Der verheerende Brand in einem Einfamilienhaus im Lichtenauer Ortsteil Auerswalde ist bereits drei Tage her. Das Haus brannte am vergangenen Samstag lichterloh. © Haertelpress Wer ist die verkohlte männliche Leiche, die Feuerwehrleute in der Brandruine fanden? Diese Frage beschäftigt weiterhin die Ermittler. Noch immer gibt es keine Hinweise auf die Identität des Opfers. Das Feuer in dem Haus in der Robert-Koch-Straße im Lichtenauer Ortsteil Auerswalde ist gelöscht. Übrig bleibt eine verkohlte Ruine. Ob es sich bei der am Samstagabend geborgenen Leiche um den Besitzer des Hauses oder eine andere Person handelt, ist weiterhin unklar. Sachsen Schock-Fund in Mittelsachsen: Frau tot in Wohnung entdeckt, Ehemann unter Verdacht "Die Ermittlungen dauern nach wie vor an", heißt es von der Chemnitzer Polizeidirektion. Bei der Brandbekämpfung waren zahlreiche Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Auch zu der Brandursache konnten noch keine Informationen gegeben werden. Unklar ist zudem die Höhe des Sachschadens sowie die Todesursache des verstorbenen Mannes.

Titelfoto: Haertelpress