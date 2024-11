Nach Herzerkrankung und Insolvenz: Paar will anderen Mut machen

Markkleeberg - Die Eheleute Mandy und Ben aus Markkleeberg haben eine lebensbedrohliche Krankheit, eine Insolvenz und eine Ehekrise gemeistert und möchten ihre Erfahrungswerte in einem Onlinekurs an andere weitergeben. Der Schritt in die gemeinsame Selbstständigkeit zwischen Familienleben und Unternehmertum ist aber alles andere als einfach.

Mandy und Ben sind seit 2013 ein Paar, haben zwei Kinder und einen Hund. © Bayerischer Rundfunk

In etwa einem Monat wollen Mandy und Ben ihren Onlinekurs "Alphapaar" launchen - bis dahin gibt es allerdings noch einiges zu tun. Dabei werden sie vom MDR-Team von "3 Paare, ein Ziel - Wir machen uns selbstständig" begleitet.

"Heute ist für uns ein großer Tag. Nachdem wir über ein Jahr an diesem Kurs geschrieben haben, nehmen wir heute die ersten Videos auf", erklärt Ben. Der Kurs besteht aus mehreren Videoclips und einem Workbook. Der Inhalt ist inspiriert vom eigenen Lebensweg des Paares aus Markkleeberg.

"Unser erstes E-Commerce-Unternehmen ist insolvent geworden. Wir sind aber schon viel eher gescheitert, als wir eigentlich am meisten Umsatz gemacht haben. Uns ging es so schlecht, unsere Ehe hing am seidenen Faden und wir kamen da aus eigener Kraft nicht mehr raus", so Ben.

Auch seine schwere Herzerkrankung machte dem Paar zu schaffen.