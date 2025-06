Nach der Bastei jetzt Moritzburg! Kloknacker-Bande hat wieder zugeschlagen

Moritzburg - Pünktlich zum Beginn der Urlaubszeit müssen Toilettenbetreiber an Touri-Hotspots zittern: Knackten Toiletten-Einbrecher vergangene Woche das stille Örtchen der Bastei, traf es nun das Parkplatz-Klo am Schloss Moritzburg . Stecken dahinter dieselben Ganoven?

Gundula Bleul (54) ärgert sich über den sinnlosen Einbruch in Moritzburg. © Norbert Neumann

Das Moritzburger Sanitärgebäude kam noch glimpflich davon. "Ich schätze, der Schaden liegt bei einigen Hundert Euro", sagt Gundula Bleul (54), Geschäftsführerin der "Kulturlandschaft Moritzburg", die die Toiletten betreibt.

Aber auch hier dürfte der Schaden höher als der Betrag liegen: "Wir leeren täglich", so Bleul. "Glücklicherweise wurde die Technik nicht so schwer beschädigt, nach einem halben Tag konnten wir die Anlage wieder in Betrieb nehmen."

Ansonsten treffe es in Moritzburg eher die Parkautomaten, Toiletten-Einbrüche seien eine Seltenheit. Mehr Pech hatte das Elbhotel Bastei: Hier hinterließen die Toilettenknacker in der Nacht auf den 20. Juni rund 15.000 Euro Schaden, auch hier dürfte es kaum Beute gegeben haben.