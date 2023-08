Nach TV-Auftritt: Wiederholungstäter schlagen im Tierheim Oelzschau zu!

Eine WG aus Leipzig hatte sich durch "Tierisch tierisch" in einen vorgestellten Hund verliebt. Weitere Tiere warten noch auf eine neue Familie.

Von Anna Gumbert

Oelzschau - In der MDR-Serie "Tierisch tierisch" stellt Moderatorin Uta Bresan (58) verschiedene Tierheime und ihre Schützlinge aus Mitteldeutschland vor. Auch das Tierheim in Oelzschau bei Leipzig war Ende Juni Gast in der Sendung - und konnte seither einige Erfolge verbuchen: Zwei Hunde und drei Katzen fanden ein neues Zuhause.

Herdenschutzhundmischling Cato ist erst 1,5 Jahre alt, musste aber schon sechs Mal den Besitzer wechseln. © Mitteldeutscher Rundfunk "Nach der Sendung hatten wir ein paar Anfragen. Nicht so viele, wie wir uns vielleicht erhofft hatten, aber diesmal waren auch einige schwierige Hunde dabei, die mehr Aufmerksamkeit, Zeit und Erfahrung brauchen", resümierte Mitarbeiterin Linda Scheuer. Unter anderem der neunjährige Mischlingshund Dale durfte in einer WG am Leipziger Stadtrand umziehen - dort lebte bereits eine weitere Tierheim-Hündin aus Oelzschau. "Wir wollten wieder einen Hund von hier, weil wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Die ersten Tage mit Dale waren sehr entspannt, er freut sich über jede Hand, die ihn streichelt", so seine neue Besitzerin Alexandra. Ebenfalls in ein neues Zuhause geschafft haben es drei Katzen, darunter "Karl der Große", der zu einer Frau nach Dresden ziehen durfte und dort mittlerweile sogar den Freigang genießt.

Weitere Hunde warten in Oelzschau auf neue Besitzer