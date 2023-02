Nach Wohnungsbrand in Sachsen: Brandstifter verletzt Polizist!

Hainichen - Bei der Festnahme eines Brandstifters in Hainichen ( Mittelsachsen ) kam es am Montagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein Wohnungsbrand in Hainichen endete mit mehreren Anzeigen. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Gegen 15.25 Uhr bemerkte ein 25-jähriger Mieter auf seinem Heimweg, dass Rauch aus seiner Wohnung in der Ernst-Thälmann-Straße stieg. Umgehend informierte er die Feuerwehr.

Wie die Polizei Chemnitz am Dienstag mitteilte, waren in der Wohnung kurz zuvor mehrere Elektrogeräte in Brand gesetzt worden, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam.

Die ebenfalls eingesetzten Polizisten stießen vor Ort nicht nur auf den Geschädigten, sondern auch auf einen 35-jährigen Deutschen. Wie sich herausstellte, hatte er sich Zutritt zu der Wohnung verschafft und den Brand gelegt.

Doch das war noch nicht alles. "Als die Beamten im Zuge der polizeilichen Maßnahmen mit dem Tatverdächtigen in dessen Wohnung gingen, stellten sie dort zudem einen verbotenen Schlagring fest", teilte die Polizei weiter mit.

Der 35-Jährige wollte den Beamten jedoch den Schlagring nicht zur Sicherstellung aushändigen und griff einen ebenfalls 35-jährigen Polizisten an. Der Beamte wurde dadurch leicht verletzt und der Angreifer anschließend vorläufig festgenommen.