11.02.2024 14:39 872 172 Meter! Betrunkener klettert auf Schornstein des Heizkraftwerks

In Plauen ist am Samstag ein betrunkener Mann (28) auf den Schornstein des Heizkraftwerkes an der Hammerstraße geklettert.

Von Claudia Ziems

Plauen - Ein Mann (28) ist am Samstagnachmittag auf Plauens (Vogtland) höchstes Bauwerk geklettert. Ein Mann (28) kletterte auf einen 172 Meter hohen Schornstein. (Symbolbild) © Kristin Schmidt Ein Mitarbeiter des Heizkraftwerkes Plauen an der Hammerstraße hatte mitgeteilt, dass eine männliche Person sich unbefugt Zutritt zu dem eingezäunten Gelände verschafft hatte. Außerdem war der Mann den 172 Meter hohen Schornstein hochgeklettert und hatte sich oben hingesetzt. Noch bevor die Kameraden der Berufsfeuerwehr mit der Höhenrettung begannen, stieg der Mann von selbst wieder runter. Vogtland Schwerer Crash: Opel kracht mit Straßenbahn zusammen "Einen Grund für seine Aktion konnte oder wollte der 28-jährige Deutsche nicht benennen, jedoch war er mit 2,94 Promille stark betrunken", so die Polizei weiter. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruch strafrechtlich verantworten.

Titelfoto: Kristin Schmidt