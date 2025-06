Holz trifft Herzblut: Rentner aus Sachsen begeistert mit Miniatur-Meisterwerken

Andreas Kunz (76) will über Pfingsten in seiner Ausstellung selbst an der Drechselbank zeigen, wie seine Meisterwerke entstehen. © Mario Dudacy/pixnetmedia

Zum ersten Mal in seinem Leben darf er seine hölzernen Meisterwerke in voller Pracht zeigen: über 150 Modellautos, alle handgefertigt.

"Jedes Stück ist ein Unikat", sagt Kunz stolz. "Als alles aufgebaut war, standen mir die Tränen in den Augen. Weil ich das ja selbst so noch nie gesehen habe. Ich hatte alles in meinem alten Büro gestapelt, bis selbst die Treppenstufen voll waren."

Kunz ist kein Mann großer Worte, sondern großer Werke. Ein ganzes Leben lang hat der einstige Elektriker und spätere Holzgestalter an seinem Traum gearbeitet. Jetzt - im stolzen Rentenalter - wird er Wirklichkeit.

"Alles bespielbar. Alles Buche. Alles mit Herz gemacht", sagt Kunz schlicht, fast schüchtern. Doch seine Werke - die größten sind über 50 Zentimeter groß - sprechen Bände. Vom knallroten Feuerwehrauto über historische Traktoren bis hin zu Fahrzeugen, die man sonst nur aus alten DDR-Fabrikzeichnungen kennt.