19-Jähriger in Unterführung mit Messer bedroht und ausgeraubt

Plauen - Bereits am Dienstagvormittag kam es in Plauen ( Vogtland ) zu einer räuberischen Erpressung.

Der Dieb war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. © 123rf/rissix

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, lief ein 19-jähriger Mann durch die Unterführung am Oberen Bahnhof in Richtung Bahnhofstraße, als ihm an der Gabelung aus Richtung Albertplatz ein Unbekannter entgegenkam.

Dieser zückte plötzlich ein Messer und forderte den jungen Mann auf, seine Wertsachen herauszugeben. Dem ging der 19-Jährige nach und übergab ihm sein Samsung Galaxy A 54 5G (im Wert von 400 Euro) sowie sein Portmonee mit 100 Euro Bargeld.

Anschließend lief der Räuber mit der ergaunerten Ware in Richtung Albertplatz zurück.

Der Geschädigte beschreibt den Dieb wie folgt:

etwa 1,80 Meter groß



schlank



30 bis 40 Jahre alt



sprach gebrochen Deutsch



kurze, schwarze Haare



auffällig behaarte Arme



er trug eine hellblaue Jeans und eine weiße Sweatjacke mit der Aufschrift "Ellesse"



war offenbar alkoholisiert



Wem ist der beschriebene Mann aufgefallen oder kann nähere Angaben zu seiner Identität und seinen Aufenthaltsort machen?