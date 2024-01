31.01.2024 08:39 752 An Haltestelle von Auto angefahren: Zwei Menschen verletzt

In Plauen sind am Mittwochmorgen an der Haltestelle Morgenbergstraße/Pausaer Straße zwei Menschen angefahren und verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Plauen - Schwerer Unfall mit zwei Verletzten am Mittwochmorgen in Plauen (Vogtland)! An der Haltestelle Morgenbergstraße/Pausaer Straße sind am Mittwochmorgen zwei Menschen angefahren worden. © Igor Pastierovic Gegen 6.24 Uhr passierte der Unfall an der Haltestelle Morgenbergstraße/Pausaer Straße. Dort erfasste ein Seat-Fahrer (49) laut Polizei zwei Fahrgäste, die sich auf der Straße befanden. Ob die 61-jährige Frau und der 21 Jahre alte Mann gerade aus der Straßenbahn aus oder in diese einsteigen wollten, ist noch unklar. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Der Unfalldienst der Polizei ist vor Ort.

Titelfoto: Igor Pastierovic