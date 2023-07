Autos, Fahrräder und Honig: Diebstahlserie in Vogtland

Bad Brambach - Auf dem Land sind Menschen meist offener. Diese Einstellung ging im Vogtland mehrfach in die Hose. Diebe stahlen in Markneukirchen und Bad Brambach vier Autos, ein Quad, ein E-Bike und zwei Fahrräder.

Dieses Quad von Knut Schiller fuhr ein Dieb an einem Baum zu Schrott. © privat

Die Fahrzeuge waren nicht nur ungesichert, sondern teilweise steckten sogar die Schlüssel. Wie auch in mancher Haustür. Der Bad Brambacher Knut Schiller (65) wurde gleich zweimal "bestraft".

Morgens stellte er sein Quad "Polaris 570 Ranger" kurz im Carport in der Forststraße ab. Der Schlüssel steckte, nach wenigen Minuten war das Quad weg.

Ein Nachbar, der den gut 25 Jahre alten Dieb noch wegfahren sah, wunderte sich über die ungeschickte Fahrweise. Die wirkte sich später fatal aus: Der Täter wollte wohl nach Tschechien, krachte mit dem Quad im Wald aber gegen einen Baum. Ein Förster fand das Fahrzeug bei Bärendorf. Schaden: rund 13.000 Euro.

Knut Schiller sollte am Morgen ein zweites Mal Opfer von Ganoven werden. Die stahlen einen weißen Ford-Transporter (Wert: 28.000 Euro) in der Adorfer Straße in Bad Brambach. Eine Stunde später hielt der Ford vor dem Haus von Knut Schiller. Ein Mann, gut 25 und 1,80 Meter groß, hellbraunes bis rötliches Haar, lud aus einem offenen Schuppen Honig im Wert von 1250 Euro in den Wagen und flüchtete.