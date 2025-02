Bettwanzen! Ehepaar erlebt Horror-Urlaub in Dänemark

Auerbach/V. - Ein Traumurlaub in Dänemark endete für ein Ehepaar aus Reichenbach mit Juckreiz am ganzen Körper. Die Vogtländer flohen vor Bettwanzen zurück nach Hause.

Ein idyllisches Ferienhaus in Dänemark (Symbolbild) wurde für ein Ehepaar aus dem Vogtland zum Ekel-Domizil. © Bildmontage: imago/Frank Brexel, picture alliance/NurPhoto

"Wir hatten im vergangenen August ein wunderschönes Ferienhaus für 200 Euro pro Tag gemietet. Es war fast neu und picobello sauber", erinnert sich der Sachse, der anonym bleiben möchte, "um nicht für immer der Typ mit den Wanzen zu sein".

Der Ärger begann in der zweiten Ferienwoche mit mysteriösen juckenden Stichen. "Wir dachten zuerst an Mückenstiche. Dann wurden es immer mehr. Wir begannen zu suchen und entdeckten in den Bettritzen Kotspuren und Eier. Auch eine Bettwanze haben wir als Beweis erwischt."

Das Ehepaar verließ fluchtartig das verwanzte Domizil. "Wir sind nach Hause gefahren, haben uns im Garten nackt ausgezogen und das ganze Gepäck draußen gelassen, damit wir uns das Ungeziefer nicht mit heimnehmen."

Den Rest des Urlaubs verbrachten die Vogtländer mit dem Waschen und Einfrieren des Reisegepäcks. "Wir hatten über 300 Stiche am Körper und brauchten Cortisonsalbe, um den Juckreiz in den Griff zu bekommen."