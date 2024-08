Sachsen: Schon wieder Bombendrohungen an Schulen!

Schon wieder mussten zwei Schulen in Sachsen wegen Bombendrohungen evakuiert werden. Diesmal traf es die Hufeland-Oberschule und die Friedensschule in Plauen.

Von Julian Winkler

Plauen - Kaum geht das neue Schuljahr los, schon gibt es wieder Bombendrohungen an Schulen! Am heutigen Donnerstagmorgen mussten zwei Oberschulen in Plauen (Vogtland) evakuiert werden. Glücklicherweise konnte die Polizei schnell Entwarnung geben.

Die Hufeland-Oberschule in Plauen musste am Donnerstagmorgen evakuiert werden. Grund dafür war eine Bombendrohung. © Sebastian Höfer Laut Polizei gingen die Bombendrohungen an der Hufeland-Oberschule und an der Friedensschule per E-Mail ein. Auffällig: Beide Mails wurden mit dem gleichen Wortlaut geschrieben. Am Donnerstagmorgen rückten Polizeikräfte an, evakuierten die Gebäude, sperrten das Gelände ab und begannen mit den Durchsuchungen der Schulen. Dazu kamen auch Spürhunde zum Einsatz, die möglichen Sprengstoff auffinden sollen. Wie die Polizei bestätigt, läuft der Einsatz derzeit noch. "Der Schulleiter der Friedensschule entschied am Morgen, dass ganztägig kein Unterricht stattfindet", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Vogtland Frau baut Suff-Unfall und fährt anschließend zum Polizeirevier Die Schülerinnen und Schüler der Hufeland-Oberschule wurden stattdessen vorerst in eine Turnhalle gebracht. Wie TAG24 erfuhr, wurden die Kinder wenig später nach Hause geschickt. Auch hier fällt der Unterricht am heutigen Donnerstag aus.

Polizei gibt Entwarnung: "Konnten keine verdächtigen Gegenstände finden"