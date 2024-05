Brutale Hunde-Attacke im Vogtland: Mann in den Schritt gebissen - Krankenhaus!

Plauen - Plötzlich schnappte der Vierbeiner zu! In Plauen ( Vogtland ) wurde ein Mann (40) von einem Hund in den Schritt gebissen. Der 40-Jährige musste in ein Krankenhaus. Nun sucht die Polizei den Hundehalter.

Brutale Vierbeiner-Attacke: Ein Hund biss am Samstagnachmittag in Plauen (Vogtland) einen Mann in den Schritt. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/diy13, 123rf/schan

Das Ganze spielte sich am gestrigen Samstag gegen 16.45 Uhr ab. Der 40-Jährige verließ ein Haus in der Schillerstraße, als in diesem Moment der Hundehalter mit seinem Vierbeiner an der Leine auf dem Fußweg langlief.

Dann geschah es: Der Mann wurde durch den Hund unvermittelt in den Schritt gebissen!

Unfassbar: Der Besitzer entfernte sich nach der Attacke, war über alle Berge. Anschließend wurde der 40-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

So wird der Hundehalter beschrieben:





zwischen 40 und 45 Jahre alt

etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß

schwarze Haare

Dreitagebart

trug schwarze Kleidung

So wird der Hund beschrieben: