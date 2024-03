09.03.2024 08:50 Das ist selten: Dieser Mann ist "Frauenbeauftragter" im Vogtland

In 13 Bundesländern ist es verboten, aber nicht in Sachsen: Lars Buchmann ist männlicher Gleichstellungsbeauftragter in Plauen und kommt bei den Frauen gut an.

Von Bernd Rippert

Plauen - Die Stadt Plauen (Vogtland) hat einen männlichen Gleichstellungsbeauftragten - im Volksmund "Frauenbeauftragter" genannt. Lars Buchmann (44) sind die Namen einerlei, er fühlt sich in der Rolle pudelwohl. Frauenbeauftragter Lars Buchmann (44, M.) fühlt sich in seiner Rolle pudelwohl. © Ellen Liebner "Superjob, Netzwerken ist mein Ding", sagt Lars Buchmann. Weil er eine erfolgreiche Facebookgruppe ("Wir sind Plauener") mit 15.000 Followern betreibt, kennt ihn sowieso "jedes Kind". Lars Buchmann hat den Schritt nicht bereut: "In 13 Bundesländern ist ein Mann in dieser Rolle verboten. Ich dagegen bin freundlich von allen empfangen worden." Eine Kollegin aus dem Landkreis rief sogar an und jubelte: "Endlich mal ein Mann!" Frauen sind als Fragende in der Mehrzahl. Themen sind Renten, gleiche Löhne. "Ich machte mich nach Beschwerden auch für reine Frauenstunden in der Stadtbad-Sauna stark", sagt Buchmann. Eine Krankenschwester klagte ihm sogar ihr Problem mit Wechseljahren. Buchmann hörte zu und organisierte einen Vortrag. Vogtland VW und Land Rover krachen auf Kreuzung zusammen: Sechs Verletzte, darunter zwei Kinder Obwohl Lars Buchmann nur Teilzeit-Beauftragter ist - nebenher arbeitet er als Horterzieher und Personalrat, rathausinterne Gleichstellungsbeauftragte ist Ramona Baumgärtel -, weitet er seinen Job ständig aus. Neben dem monatlichen Erzählcafé für Frauen plant er ab 20. März das Format "Plauen erzählt" für alle.

Erreichbar ist Lars Buchmann in seiner Sprechstunde jeden Dienstag von 13 bis 15 Uhr im Rathaus Plauen und unter: lars.buchmann@plauen.de.

