Defekter Blitzer im Vogtland geklaut: Darum will der Bürgermeister ihn unbedingt zurückhaben

Ellefelds Bürgermeister Jörg Kerber (53) steht an der Stelle vor dem Rathaus, wo sich einst der Blitzer befand. © Kristin Schmidt

Der Blitzer wurde in der Nacht zu Montag vom Gelände des Bauhofs am Oberen Schloss gestohlen. 15 Jahre stand er an der Hauptstraße in Ellefeld direkt vor dem Rathaus.

"Am vergangenen Freitag wurde der Blitzer dort abgebaut, da er nicht mehr funktionstüchtig war", so Bürgermeister Jörg Kerber (53, parteilos).

Anschließend brachte man ihn zum Bauhof, wo er zunächst gelagert werden sollte - doch nun ist er verschwunden! "Darüber sind wir sehr verärgert", meint Kerber.

Der Blitzer war ursprünglich vom Landkreis an der Hauptstraße (B169) aufgestellt worden, die Einnahmen gingen ans Landratsamt.

Die Gemeinde sollte den "Starenkasten" als Eigentum übernehmen. Bislang gab's noch keine Anzeige an die Polizei.

Stattdessen appellierte die Gemeinde am Dienstag per Facebook und Instagram an die Diebe: "Bitte sofort zurückbringen, dann machen wir einen Haken dran und sehen von einer Anzeige ab."