E-Zigaretten im Wert von 15.000 Euro geklaut: Jugendbande gestellt, Intensivtäter in U-Haft!

Plauen - In der vergangenen Woche wurde in Plauen ( Vogtland ) ein E-Zigaretten-Shop geplündert. Die Einbrecher nahmen Vapes im Wert von 15.000 Euro mit. Nun konnte die Polizei die mutmaßlichen Täter schnappen.

Sechs Teenager sollen in diesen Vape-Shop in Plauen eingebrochen sein. Die Polizei ermittelt nun gegen die Jugendlichen. © Uwe Meinhold

"Bei den sechs Tatverdächtigen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren führten Polizisten Durchsuchungen durch und konnten dabei einen Großteil des hochwertigen Diebesguts sicherstellen", so eine Polizeisprecherin.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen 18-jährigen Iraker und fünf Syrer. Sie sollen an zwei Abenden in einen Shop für E-Zigaretten einer Einkaufspassage an der Hans-Sachs-Straße eingebrochen sein und Vapes im Gesamtwert von 15.000 Euro mitgenommen haben.

Die Ermittlungen gegen die Täter laufen derzeit. Zudem kam heraus, dass sich unter den mutmaßlichen Einbrechern auch ein 16-Jähriger befand, der deutlich mehr auf dem Kerbholz hat. "Er ist einer der Hauptakteure der Jugendgruppe, gegen die die Polizei ermittelt", so die Polizei.

Der 16-Jährige soll im Sommer mehrmals in eine Tankstelle in Plauen eingebrochen sein. Zudem werden ihm Ladendiebstähle, eine Bedrohung und ein Bandendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in Falkenstein vorgeworfen.