Einbrecher wollen Proberaum plündern, doch damit rechneten sie nicht

Muldenhammer - Erwischt! Zwei Einbrecher (49, 56) stiegen am gestrigen Montagabend in einen Proberaum einer Band in Muldenhammer (Vogtland) ein. Doch das Duo wurde von zwei aufmerksamen Bürgern beobachtet und festgehalten. Einer der Täter sitzt bereits im Knast, sein Kumpel wartet noch auf die Entscheidung des Haftrichters.