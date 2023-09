25.09.2023 06:29 1.686 Einbruch in Gaststätte: Mehrere Flaschen Whisky und Bargeld geklaut

In Plauen sind am Wochenende unbekannte Diebe in eine Gaststätte in der Herrenstraße eingebrochen. Sie klauten Whisky und Bargeld.

Von Claudia Ziems

Plauen - Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Plauen (Vogtland) hatten es die Diebe am Wochenende offenbar auf Alkohol und Bargeld abgesehen. In Plauen brachen Unbekannte in ein Restaurant ein und ließen Alkohol und Geld mitgehen. (Symbolbild) © 123rf/sanne198 Laut Polizei liegt der Tatzeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag 11.30 Uhr. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Lokal auf der Herrenstraße ein und verschafften sich dann über das Treppenhaus Zutritt zum Keller. Dort öffneten sie eine Fleischtruhe und entnahmen daraus offensichtlich Ware. Vogtland 20.000 Euro Schaden: Auto überschlägt sich und landet in Bach "Anschließend begaben sich die Täter in den Lagerraum des Restaurants, indem sie die Tür ebenfalls gewaltsam öffneten. Nach Zugang zum Gastraum wurden der Ausschankbereich verwüstet und sieben Flaschen Whisky im Wert von 260 Euro gestohlen", so die Polizei weiter. Aus der Tageskasse verschwand außerdem ein geringer dreistelliger Betrag Wechselgeld. Insgesamt hatte die Beute einen Wert von 460 Euro. In der Gaststätte entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

