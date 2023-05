28.05.2023 12:58 715 Feuer-Drama im Vogtland: 100.000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand

In Markneukirchen wurde am Sonntag ein älteres Ehepaar aus einem brennenden Haus gerettet. Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro.

Von Claudia Ziems

Markneukirchen - In Markneukirchen (Vogtland) hat es am Sonntagmorgen einen verheerenden Wohnhausbrand gegeben. In Markneukirchen entstand bei einem Wohnhausbrand ein Schaden von 100.000 Euro. Verletzte gab es glücklicherweise keine. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Gegen 7.30 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem brennenden Reihenhaus an der Rohrbacher Straße im Ortsteil Landwüst gerufen. Nach Polizeiangaben bemerkten Nachbarn den Brand. Zum Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, befand sich noch ein Ehepaar im Gebäude. Nachbarn retteten gemeinsam mit dem Pflegedienst die Bewohner (80, 76) aus dem brennenden Haus. "Die Senioren, die den Brand bis dahin nicht bemerkten, kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon", teilte die Polizei weiter mit. Vogtland Einbrecher steigen in Kita ein: Hunderte Euro Schaden Der Brand wurde von 45 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Landwüst und Markneukirchen unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Bei dem Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

