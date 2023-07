Frau greift in Kasse und haut mit Beute ab: Polizei fahndet mit Phantombild

Plauen - Nach einem Diebstahl in Plauen ( Vogtland ) fahndet die Polizei nun mit einem Phantombild nach der mutmaßlichen Ladendiebin.

Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einer mutmaßlichen Ladendiebin. (Symbolbild) © 123RF/bwylezich

Das Ganze passierte bereits am 20. Juni, wie die Polizei Zwickau am Donnerstag mitteilte.

An diesem Nachmittag ließ sich eine junge Frau in einem Fachgeschäft für Hörgeräte an der Neundorfer Straße eine Packung Batterien geben. Diese wollte sie dann mit einem 200-Euro-Schein bezahlen.

"Als sie das Wechselgeld erhielt, bat sie um eine andere Stückelung. Als der Mitarbeiter ihrem Wunsch nachkam, griff die Frau plötzlich in die geöffnete Kasse, entnahm eine dreistellige Bargeldsumme und flüchtete in Richtung Dittrichplatz", so die Polizei weiter.

Die Frau wurde folgendermaßen beschrieben:

etwa 25 Jahre alt

zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß

zierlich, schlank und von athletischer Gestalt

hatte bis zum Ellenbogen reichende, schwarze Haare

bekleidet war sie mit einer schwarzen Ballonjacke, darunter ein dunkelrotes Oberteil, dunkelgraue Jogginghose und helle Turnschuhe

sprach kaum Deutsch

Ein Phantombild der Gesuchten findet Ihr unter https://www.polizei.sachsen.de/de/99706.htm.