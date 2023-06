Gäste haben gewählt: Das sind die neuen Touristen-Lieblinge

Uwe Kunzmann (54) von „Pumphut’s Scheune“ gestern mit seiner frisch erworbenen Auszeichnung. © Kristin Schmidt

Die Auszeichnung ging an das "Hotel und Restaurant Tannenhaus" in Schöneck, an den "Landgasthof Plohnbachtal" und an "Pumphut's Scheune" (beide in Lengenfeld).

Der "Gästeliebling" ist eine Aktion des Landestourismusverbandes und des sächsischen Tourismusministeriums. Und so kommt die Kür zustande: "Für den Wettbewerb werden alle Onlinebewertungen von sächsischen Beherbergungsbetrieben erfasst", so eine Sprecherin des Tourismusverbandes Vogtland.

"Hierfür wird das Monitoringsystem TrustYou genutzt, das weltweit über 250 Onlineportale wie booking.com, google.com oder Holidaycheck.de sichtet, zusammenfasst und auswertet." Juroren sind also allein Gäste.

"Wir freuen uns riesig und sind überwältigt. Damit haben wir nicht gerechnet", sagt Uwe Kunzmann (54) von "Pumphut's Scheune". Dahinter verbergen sich mit 3 und 4 Sternen klassifizierte Ferienwohnungen, die Kunzmann und seine Frau im Plohnbachtal betreiben. In 1,5 Kilometern Entfernung liegt der "Freizeitpark Plohn".