"Mandat für Mai": Göltzschtalbrücke wird zur Kulisse für neue ZDF-Serie

Netzschkau/Mainz - Ein Monument des Vogtlandes spielt ab Donnerstag eine Hauptrolle beim ZDF: Die Göltzschtalbrücke wird zur Kulisse der neuen Anwaltsserie "Mandat für Mai", in der die Berliner Anwältin Mai (Julia Hartmann, 38) in einem vogtländischen Dorf Fuß fasst, um Abstand von ihrem gewalttätigen Mann Bo (Kai Schumann, 47) zu gewinnen und dort bald auch von Einheimischen um rechtlichen Rat gefragt wird.

Kai Schumann (47) fühlte sich während der Dreharbeiten in seiner alten Heimat pudelwohl. © David Rötzschke

Für den im Vogtland aufgewachsenen Kai Schumann waren die Dreharbeiten weniger Heimspiel als erhofft: "Ich war anfangs ein bisschen enttäuscht, dass ich ausgerechnet einen Berliner spiele."

Das Gefühl des Nachhausekommens genoss der in Hamburg lebende Schauspieler umso mehr: "Ich bin vom Hotel in Plauen losgelaufen bis in mein Heimatdorf Zwoschwitz. Zum Haus, in dem ich als Kind gewohnt habe, zu unserem Badeteich. Dieses intensive Naturerlebnis - wie es riecht, die Pflanzen, die Wege, die Landschaft -, das gibt es nur im Vogtland."



In den Genuss dieser Schönheit kommen auch die Zuschauer des Sechsteilers, der donnerstags, um 20.15 Uhr, in Doppelfolgen läuft: sanfte grüne Hügel, die plätschernde Göltzsch und immer wieder die Brücke über ihrem Tal.