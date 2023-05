05.05.2023 13:21 Mehrere Autoeinbrüche: Handtaschen und Bargeld geklaut

In Vogtland haben Unbekannte in der Nähe von Friedhöfen in mehrere Autos eingebrochen. Geklaut wurden Handtaschen und Bargeld.

Von Claudia Ziems

Netzschkau - In der Nähe von Friedhöfen sind Unbekannte im Vogtland in mehrere Autos eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen Scheiben ein, um an die Beute zu kommen. (Symbolbild) © 123RF/urbanphotographer Am Donnerstagmittag parkte eine Frau ihren Ford in Netzschkau an der Reimersgrüner Straße auf Höhe des Friedhofs ab. Unbekannte nutzten die halbe Stunde aus und schlugen eine der hinteren Scheiben des Autos ein. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Sie entwendeten eine Handtasche samt Bargeld und persönlicher Dokumente. Laut Polizei beträgt der Wert des Diebesguts circa 350 Euro. Vogtland Beim Reparieren einer Simson: Stichflamme verursacht Brand Am Donnerstagnachmittag hatten es Unbekannte gleich auf zwei Autos abgesehen. Diesmal war der Tatort Plauen, an der Badestraße nahe eines Friedhofs. "Innerhalb von nur zehn Minuten schlugen sie jeweils eine Seitenscheibe eines Mercedes und eines Hyundai ein. Sie entwendeten zwei Handtaschen mit persönlichen Dokumenten und Bargeld. Der Wert des Diebesguts wurde auf 780 Euro geschätzt. Zudem entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich", so die Polizei weiter. Es wird nun ermittelt, ob die Taten von denselben Tätern begangen wurden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind verdächtige Personen aufgefallen, die sich in der Nähe der beiden Friedhöfe aufhielten und mit den Taten in Verbindung stehen könnten? Zeugenhinweise für Netzschkau nimmt das Polizeirevier Auerbach-Klingenthal unter der Telefonnummer 03744 2550 entgegen, für die beiden anderen Fälle ist die Plauener Polizei zuständig, unter der Telefonnummer: 03741 140. Handtasche aus Opel in Waldenburg geklaut Auch im Landkreis Zwickau wurde ein Auto aufgebrochen und eine Handtasche geklaut. Am Donnerstagvormittag schlugen Unbekannte in Waldenburg die Heckscheibe eines blauen Opel Corsas ein. Der Wagen stand an der Hauptstraße/B175, etwa zwei Kilometer nach dem Ortsausgang Schlagwitz. Hier klauten die Täter aus dem Kofferraum des Autos eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten, EC-Karte und einem zweistelligen Bargeldbetrag. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 100 Euro, die Scheiben-Reparatur wird etwa 500 Euro kosten. Auch in diesem Fall werden Zeugen gesucht. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 03763 640 im Polizeirevier Glauchau melden.

Titelfoto: 123RF/urbanphotographer