03.04.2024 Mehrere Autos zerkratzt: 16.000 Euro Schaden

In Plauen sind am Dienstag 16 Autos zerkratzt worden. In Tatortnähe konnte eine Tatverdächtige festgestellt werden.

Von Claudia Ziems

Plauen - In Plauen (Vogtland) sind am Dienstag mehrere Autos zerkratzt worden. In Plauen sind erneut mehrere Autos beschädigt worden. (Symbolbild) © 123RF/irontrybex Wie die Polizei mitteilte, meldete am späten Dienstagabend ein Plauener, dass er beobachtet habe, wie eine Frau an der Martin-Luther-Straße ein Auto zerkratzte. In der Nähe des Tatortes trafen die Einsatzkräfte eine 21-Jährige an, auf die die abgegebene Personenbeschreibung passte. "Außerdem stellten sie fest, dass im Bereich Martin-Luther-Straße, Schildstraße, Rähnisstraße und Tischerstraße insgesamt 16 Pkw Kratzspuren aufwiesen - der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt", so die Polizei weiter. Vogtland Balkon in Flammen! 10.000 Euro Schaden nach Brand Es wird nun ermittelt, ob die deutsche Tatverdächtige für diese Sachbeschädigungen verantwortlich ist. Erst Ende März wurden in Plauen mehrere Autos beschädigt. Auch hier handelte es sich bei der mutmaßlichen Täterin um eine 21-jährige Deutsche.



