Mehrere Autos zerkratzt, über 20.000 Euro Schaden: Polizei sucht Zeugen

Plauen/Reichenbach - In Plauen ( Vogtlandkreis ) haben Randalierer mehrere Autos beschädigt. In Reichenbach wurde eine Parkbank zerstört.

In Plauen wurden drei Autos zerkratzt. (Symbolbild) © 123RF/irontrybex

Zwischen 17 Uhr am Freitagnachmittag und kurz nach 9 Uhr am Samstagmorgen haben unbekannte Täter in der Plauener Ostvorstand mehrere Autos zerkratzt. Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, wurden dabei zwei Audi und ein BMW jeweils auf der rechten Seiten beschädigt.

"Die Fahrzeuge waren auf der Zürnerstraße abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 21.000 Euro", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Es werden Zeugen gesucht, denen im genannten Zeitraum Personen im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, die in Verbindung mit den Beschädigungen stehen könnten. Das Polizeirevier Plauen nimmt unter Telefon 03741/140 Hinweise entgegen.

In Reichenbach/Vogtland wurde dagegen eine Parkbank von Randalierern zerstört. Anwohner der Turm- beziehungsweise Ringstraße hatten am Freitagabend eine Gruppe Jugendliche an der Bank bemerkt.

"Die kurz danach eintreffende Streifenbesatzung stellte sechs junge Männer im Alter von 15 bis 23 Jahren sowie eine junge Frau im Alter von 18 Jahren fest. Gegen die sieben Deutschen wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt", so die Polizei.

An der Bank entstand ein Schaden von rund 400 Euro.