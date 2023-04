Mehrere Fälle in den vergangenen Tagen: Einbrecher-Alarm im Vogtland

Plauen - Einbrecher treiben in Plauen ( Vogtland ) ihr Unwesen! In den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu Einbrüchen. Ein Täter konnte auf frischer Tat erwischt werden.

In Plauen (Vogtland) wurde in den vergangenen Tagen immer wieder eingebrochen. (Symbolbild) © 123RF/bialasiewicz

Der wohl größte Einbruch geschah am vergangenen Wochenende. Die Täter stiegen in ein Behörden-Gebäude in der Europaratstraße ein. Aus einem Büroraum nahmen die Einbrecher Bargeld in dreistelliger Höhe mit.

Weiterhin versuchten sie, in drei andere Gebäude einzubrechen - ohne Erfolg. Dennoch entstand ein Sachschaden von etwa 14.500 Euro.

Die Polizei fragt: Habt Ihr am Wochenende auf dem Gelände des Behördenzentrums verdächtige Personen gesehen? Wenn ja, dann meldet Euch bei der Kriminalpolizei unter der Nummer 0375/4284480.

Ebenfalls am Wochenende stiegen bislang Unbekannte in Büros im Ortsteil Haselbrunn ein. Dazu verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten in einem Mehrfamilienhaus in der Pausaer Straße. Auch in diesem Fall wurde Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen.

"Zudem entstand durch Hebeleinwirkung an der Eingangstür ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro", so ein Polizeisprecher.



Die Polizei braucht auch hier wieder Eure Hilfe: Habt Ihr verdächtige Personen in der Pausaer Straße beobachtet? Hinweise nimmt das Polizeirevier in Plauen unter der Nummer 03741/140 entgegen.