27.02.2023 12:35 2.084 Messer-Mann randaliert in Tankstelle, dann klaut er ein Auto und brettert davon

Ein Aggro-Mann (31) sorgte am Samstag an einer Tankstelle in Plauen für Ärger. Er bedrohte unter anderem ein Pärchen mit einem Messer.

Von Fabian Windrich

Plauen - Randale in einer Tankstelle in Plauen (Vogtland)! Ein Aggro-Mann (31) verletzte am Samstagabend einen Verkäufer, bedrohte ein Pärchen mit einem Messer und bretterte anschließend mit einem gekauten Auto davon. Die Polizei wurde am Samstagabend zu einer Tankstelle in Plauen (Vogtland) gerufen. Dort sorgte ein Mann (31) für Ärger. (Symbolbild). © 123RF/angela rohde Der Irrsinn spielte sich gegen 20.30 Uhr in einer Tankstelle in der Hammerstraße ab. Der 31-Jährige betrat den Verkaufsbereich, nahm mehrere Getränkedosen und warf sie in Richtung der Kasse. "Anschließend schlug er dem 26-jährigen Verkäufer mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht", so ein Polizeisprecher. Danach flüchtete der Aggro-Mann aus dem Geschäft und bedrohte im Außenbereich der Tankstelle einen Opel-Fahrer (28) mit einem Messer. Vogtland Laster kippt zur Seite: A72-Ausfahrt gesperrt Dann setzte er sich auf den Fahrersitz des Opels und bedrohte die Freundin (21) des Opel-Fahrers, die auf dem Beifahrersitz saß, ebenfalls mit dem Messer. "Er forderte sie auf, das Fahrzeug zu verlassen, was sie auch tat", heißt es von der Polizei. Anschließend gab der Messer-Mann Gas und brauste davon! Polizei nimmt Tankstellen-Randalierer fest: Haftrichter entscheidet nun, wie es weitergeht Der Tankstellen-Randalierer wurde vorläufig festgenommen. (Symbolbild) © 123RF/stylephotographs Etwa eine Stunde später, gegen 21.30 Uhr, konnte die Polizei den 31-jährigen Russen an der S283 in der Ortslage Reinsdorf stellen und vorläufig festnehmen. "Da der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, muss er sich, neben dem Tatvorwurf des schweren Raubes in Tateinheit mit räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Sachbeschädigung, auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten", so die Polizei. Noch am heutigen Montag soll der 31-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser soll dann entscheiden, ob der Mann vorerst wieder auf freien Fuß kommt oder in den Knast wandert.

Titelfoto: 123RF/angela rohde