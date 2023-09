Mit 79 Jahren! Swingerklub-Chef will's nochmal wissen

Plauen - Wer als Ruheständler noch einmal eine Herausforderung sucht, geht zum Seniorenstudium oder zum Rentnersport. Bei Alfred Hollfelder ist das im stolzen Alter von 79 Jahren ganz anders: Er leitet neuerdings einen Pärchenklub in Plauen ( Vogtlandkreis ) - auf Anraten seines Hausarztes! Der rüstige Rentner ist Wiederholungstäter, war schon einmal erfolgreich im Wechselspiel-Gewerbe tätig. Jetzt will er seinen neuen alten Swingerklub mit einer kleinen Klinik und einem Polizeirevier ausstatten.

Bis Corona die Wechselspielchen stoppte und den langjährigen Pächter finanziell in die Knie zwang.

Von wegen, swing, mei Sachse, swing. Die wechselfreudigen Pärchen reisten sogar bis aus Bayern , Thüringen , Schwaben , Berlin , Brandenburg und sogar aus Holland, Österreich und der Schweiz an. Auch Ärzte, Handwerker, Juristen und Polizisten waren auf den Matten zu finden.

"In manchen Nächten fanden hier bis zu 160 Gäste zueinander", erinnert er sich.

Hollfelder will's noch einmal wissen. In Plauen eröffnete der 79-Jährige auf über 1000 Quadratmetern Sachsens größten Swingerklub. Na ja, den beliebten Klub gab's eigentlich schon seit 2005. Er gehörte sogar ihm, war aber seit 2014 verpachtet.

Aus dem alten Namen "Phoenix" wurde wieder "Avantgarde" und neun Monate lang renoviert. Die dunklen Zimmer, die einst das Liebesparadies für härtere Touren von Liebhabern der Sado-Maso-Spielchen waren, wurden bis auf eines zurückgebaut. Jetzt sieht es fast so aus wie vor neun Jahren, bevor Hollfelder seinen Klub verpachtete. Im Erdgeschoss werden letzte Hemmungen beim Zuprosten neuer Bekanntschaften abgelegt. Die Bar hat über 50 Plätze und eine Zickzack-Form.

Das Original-Tipizelt ist sehr beliebt unter den Gästen. © Kristin Schmidt

Hat die Swinger die Fleischeslust gepackt, schleichen sie sich hinauf in die zweite Etage. Alles anfassen, Interessantes und Unbekanntes berühren, sich knuddeln oder tiefgründig auf Abenteuersuche gehen - hier oben kann jeder noch einmal Kind sein und sich in über 20 fantasievollen Spielzimmern lustvoll vergnügen.

Im verspiegelten Scheich-Bereich sieht man auch nüchtern doppelt und dreifach. Das japanische Zimmer wartet mit Hand- und Fußfesseln auf. Überall wandelt man auf Schaumstoffmatten. Vorsicht nur im verschachtelten Pyramidenzimmer: nicht an die altägyptischen Säulen rammeln! Eine Mumie reicht Kondome auf einem Silbertablett.

Im Kerkerzimmer verzücken Lustschreie hinter Schwedischen Gardinen. War da etwa jemand böse und wurde ans Andreaskreuz gefesselt? Liebesspiel kennt keine Abgründe. In einem Titanic-Raum kann man im nachgebauten Ozean-Kreuzer förmlich in den Tiefen der Liebeslust versinken. Na, wer will aufs Ober-, wer aufs Unterdeck?

Oder man lümmelt einfach vielfach auf den zwei großen Liegewiesen und entspannt danach befriedigt in einem der zwei Whirlpools. Oder in der Sauna.