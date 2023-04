Mysteriöser Fall in Plauen: Mann bewusstlos gefunden, Polizei zeigt Kleidung

Auf dem Plauener Altmarkt wurde am 21. März ein bewusstloser Mann (38) gefunden. Bisher konnte die Polizei nicht mit dem 38-Jährigen reden - er liegt im Koma. © Sven Gleisberg

Ein Mann (38) wurde nachts bewusstlos auf dem Pflaster des Plauener Altmarktes gefunden. Seitdem liegt er im Krankenhaus im Koma. Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Fall erhellen könnten.

Am 21. März gegen 0.25 Uhr entdeckte ein Autofahrer den regungslos am Boden liegenden Mann. Der Rettungsdienst brachte den Bewusstlosen mit schwersten Kopfverletzungen und inneren Blutungen in die Klinik, wo er seitdem nicht aus dem Koma erwacht ist.

Die Identität des Mannes ist bekannt, ein 38-Jähriger aus dem Raum Plauen. Alles andere liegt im Dunkeln. Polizeisprecherin Karolin Hemp (34): "Wir wissen bisher nicht, was passiert ist, ob es sich um einen Unfall oder eine Gewalttat handelte."

Seltsam ist auch: Der Mann war meist mit einem Skateboard und schwarzen Kopfhörern unterwegs. Board und Technik sind spurlos verschwunden.

Die Polizei weiß sich nach den bisherigen Ermittlungen keinen Rat mehr und greift zu einem Trick. Beamte sicherten die Kleidung des Mannes und zogen sie einer Schaufensterpuppe an.

Nun hoffen sie auf Zeugen, die sich an den so gekleideten Mann in Plauen erinnern können: schwarze Trainingsjacke mit rot-weißen Reißverschlüssen, schwarze Trainingshose mit grauen Seitenstreifen, Aufschrift "VINSON POLO CLUB", schwarze Sportschuhe mit weißen Applikationen an den Schnürsenkeln.