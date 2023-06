Nach Anruf einer Unbekannten rief sie den Notarzt und rettete das Leben einer 101-Jährigen

Plauen - Mit einem Anruf bei einer Unbekannten rettete eine 101 Jahre alte Frau ihr eigenes Leben ( TAG24 berichtete ). Diese filmreife Geschichte mit Happy End ereignete sich am Dienstabend in Plauen ( Vogtland ). Und wird dort noch für Gesprächsstoff sorgen.

Plötzlich Lebensretterin: Die Steuerfachangestellte Christina Strauß (54) richtete sich in der Innenstadt auf einen gemütlichen Abend ein, als um 21 Uhr das Telefon klingelte. "Ich war nicht schnell genug am Telefon, rief deshalb zurück."

Vermutlich hatte die 101-Jährige in ihrer Not hilflos auf die Telefontasten gedrückt. Aber sie erwischte die richtige Frau, die das Richtige tat. Christina Strauß macht kein Aufhebens: "Für mich ist es selbstverständlich zu helfen, wenn jemand in Not ist. Aber es ist ein gutes Gefühl, vielleicht ein Leben gerettet zu haben."