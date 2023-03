Nach Explosions-Drama im Vogtland: Hilfewelle für Betroffene

Ellefeld - Die Bestürzung in Ellefeld (Vogtland) nach der tödlichen Explosion in der Alten Auerbacher Straße hält an. Dabei war Bewohner Jürgen E. (67) gestorben. Die Gemeinde überlegt, eine Sammlung für das ausgebrannte Ehepaar nebenan zu starten und plant ein Grillfest für Helfer.