Nach Mitarbeiter-Demo im Vogtland: Knorr sucht Alternativ-Rezept zum Stellenabbau

Auerbach - Neue Hoffnung für die Mitarbeiter des Knorr-Werks in Auerbach ( Vogtland )?

Im Januar demonstrierten die Mitarbeiter gegen den Stellenabbau bei Knorr. Dabei wurden sie auch von den örtlichen Politikern unterstützt. © David Rötzschke

Im Januar gab der Unilever-Konzern, zu dem das Werk gehört, eine Teilschließung des vogtländischen Standortes bekannt und kündigte den Abbau von 80 der derzeit circa 175 Stellen an.

Nun habe sich laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) der Konzern dazu bereit erklärt, an einem Alternativkonzept zu arbeiten. Hierbei sollen Ideen zu alternativen Produkten entwickelt werden, um das rückläufige Tütensuppengeschäft zu kompensieren und somit den Stellenabbau und die Teilschließung verhindern zu können.

"Es freut uns sehr, dass es eine gemeinsame Verabredung mit dem Unternehmen gibt, an Alternativen zu den bisherigen Planungen zu sprechen", so Mario Schädlich, Betriebsratsvorsitzender in Auerbach.